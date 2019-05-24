Беспорядки в полицейском изоляторе в Венесуэле: десятки погибших

В результате беспорядков, вспыхнувших в полицейском изоляторе в районе Акаригуа на северо-западе Венесуэлы, погибли не менее 29 заключенных, 19 сотрудников правоохранительных органов получили ранения различной степени тяжести.

Для подавления бунта привлечены подразделения полиции и Национального управления по борьбе с вымогательствами и похищениями. Информация о том, удалось ли взять под контроль ситуацию в изоляторе временного содержания, пока не поступала, передает ТАСС.

Это уже не первый случай массовой гибели заключенных в пенитенциарных заведениях Венесуэлы. Так, в марте 2018 года при пожаре в полицейском изоляторе города Валенсия погибли не менее 68 человек, в августе 2017 года при подавлении бунта в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо были убиты не менее 37 человек.