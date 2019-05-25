На юге Москвы горит жилой дом

На кровле пятиэтажного жилого дома, расположенного в Москве по адресу: 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 7, возник пожар на площади 500 квадратных метров. К настоящему времени возгорание уже локализовано.

На место происшествия прибыли пожарные подразделения — 73 человека личного состава и 22 единицы техники. Жильцы дома эвакуированы, информация о погибших или пострадавших не поступала, передает РИА Новости.