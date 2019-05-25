Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Официальные данные о причинах крушения, погибших или пострадавших пока не обнародованы, но по информации местных СМИ, всего на борту принимавшего участие в тушении лесных пожаров вертолета находились семь человек, все они погибли, передает ТАСС.

В настоящее время парк вертолетов российского производства в Мексике включает несколько десятков Ми-8/17 и два Ми-26.