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25 мая 201902:25

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

ГТРК "Дон-ТР"

Находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне "Стримлайн" шестеро российских моряков сошли на берег и отправились в Россию.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года вышедшее из Ростова-на-Дону судно прибыло для ремонта в Стамбул, где было арестовано за долги его предыдущего владельца. Адвокаты компании-судовладельца требовали снять арест с судна и разрешить ему следовать на ремонт в док, российский экипаж сухогруза требует у судовладельца выплаты задолженности. Дважды задержанные моряки объявляли голодовку и угрожали перекрыть пролив Босфор, напоминает РИА Новости.

К настоящему моменту задолженность судовладельца перед членами экипажа сухогруза превышает 140 тысяч долларов. Об этом сообщил капитан судна Бахман Багиров, вернувшийся в начале апреля текущего года в Россию.

Первые судебные слушания по иску судовладельца о снятии ареста с судна прошли 26 февраля, они неоднократно переносились из-за отсутствия некоторых документов о продаже сухогруза.

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