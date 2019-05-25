Последний звонок: выпускники опять отличились
Скоро у школьников начнутся выпускные экзамены. А пока — последний звонок. Одна из самых обсуждаемых тем конца этой недели — прощание российских школьников, собственно, со школами. И — неприятные новости на этом фоне.
Вот, к примеру, Мурманск: некий магазин и закусочная, как выяснилось, активно продавали выпускникам спиртное. Несмотря на строгий запрет. Или Саратов. Там отозвать лицензии могут у шестнадцати торговых точек. По аналогичной причине.
А в Сыктывкаре полиции вообще пришлось устроить целый рейд по домам отдыха, где учащиеся — праздновали переход во взрослую жизнь. Искали алкоголь на столах. В итоге, правда, не нашли. Но тут лучше перестраховаться. Ведь, несмотря на ограничительные меры, трэша на таких мероприятиях — по-прежнему хватает.
Да — пьяных подростков в фонтанах стало значительно меньше: не в последнюю очередь стараниями всё тех же сотрудников МВД. Зато — привлекают внимание вот такие юные особы. 17-летняя выпускница одной из школ Владивостока. Судя по горячим фотографиями в соцсетях, то в полицейской форме, то в леопардовом купальнике — знает толк в ролевых играх. И засветилась на праздничной вечеринке, больше похожей на сцену из фильма для взрослых.
Последний звонок в их случае не отзвенел, а отгремел. Да так, что даже разница в часовых поясах с федеральным центром не помешала в принятии срочных решений, организации проверок. Но кажется, воспоминания дня прощания с детством – останутся точно на всю жизнь.
Говорят, традиция в этом приморской школе – День самоуправления – историческая. Просто раньше в таком формате никто не проводил. Руководство школы спешно обвинили в организации подобного праздника. По нашим данным, ученики встали на защиту учителей.
"Это не то место, где сеют доброе, разумное, вечное. Это среда обитания ребенка, где он, начиная с 7 лет, вырастает во взрослого гражданина Родины. Вопрос в коммуникации между семьей и школой. Это нетипичная ситуация для всех российских школ", — считает Константин Тхостов, председатель Петербургского педагогического собрания, директор лицея 369.
Даже если в школе сказать "нет" идее выпускников, они смогут реализовать ее за пределами учреждения. Хит выпускных прошлого года — "Цвет настроения синий". Последние звонки и прощание со школой проходили под песню Филиппа Киркорова и пародию на нее. В этом году у артиста, как раз перед выпускными, вышел новый хит "Стеснение пропало". Эксперты шутят — страшно подумать, какие танцы будут в этом июне.
"У нас нет регламента, чтобы директор утвердил все номера. От родителей требуют только сдать деньги. Наказывать детей нельзя. Что они хотели как лучше. Да объяснить, что перегнули палку. Нет ничего проще, чем испортить отношения со своими подросшими детьми", — уверена Ирина Волынец, председатель общественного движения "Национальный родительский комитет"
Все чаще цель – не запомнить выпускной, а попасть в хитпарады ютуба. И, судя по всему, у современных выпускников и учениц — это получается. Если не бдсм-вечеринка, то, как минимум, оригинальные танцы. Главное не переборщить. И, кажется, у учителей поселка Ревда Мурманской области это получилось. Своим выпускникам они решили сделать видеоподарок. Пародия на популярный фильм "Мстители" про супергероев.
Любопытная деталь. Многим российским ученикам и ученицам 11 класса до выпускного исполняется 18 лет. А это значит, что фантазия может быть взрослой. Правда, некоторые хотят по старинке услышать речи учителей и станцевать прощальный вальс.
До главного выпускного еще остается время. Есть шанс не только изменить вечернюю программу, но и подумать над образом. Правда, в век Инстаграма, несложно догадаться, какая фотография с дискотеки соберет больше лайков.
Сейчас
Майк Помпео одобрил продажу вооружений странам Персидского залива
Картина дня
-
Кто сменит Терезу Мэй: букмекеры уже делают ставки
- Директор школы уволилась после перформанса, устроенного учениками
- В Лионе взорвался заминированный сверток
- Филарет отказался признавать единство ПЦУ
- Грязную нефть "Дружбы" вернут России реверсом
Самое читаемое
-
"Евровидение" пересмотрело итоги
- "Пилоты спят!": скончавшийся в Домодедове дебошир требовал остановить самолет
- Больная раком женщина погибла из-за поломки аппарата лучевой терапии
- Монстр из Флориды: известного маньяка казнили спустя 30 лет
- На выпускников обрушился потолок во время последнего звонка. Видео
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
5 стран с самым доступным жильем у моря
- Раздельный сбор мусора будут стимулировать финансово
- Как это устроено: что такое технопарк, и для чего он нужен
- Туристам предлагают поселиться в гигантской картофелине
- Самым лучшим небоскребом будущего стал мусорный полигон
- Женщина приютила 60 кошек, теперь ее хотят выселить
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
- Москву ждет дождь с грозой, а потом жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич