Новости Общество

Все видео этой рубрики
25 мая 201903:29 Николай Соколов

Последний звонок: выпускники опять отличились

Последний звонок: выпускники опять отличились

Скоро у школьников начнутся выпускные экзамены. А пока — последний звонок. Одна из самых обсуждаемых тем конца этой недели — прощание российских школьников, собственно, со школами. И — неприятные новости на этом фоне.

Вот, к примеру, Мурманск: некий магазин и закусочная, как выяснилось, активно продавали выпускникам спиртное. Несмотря на строгий запрет. Или Саратов. Там отозвать лицензии могут у шестнадцати торговых точек. По аналогичной причине.

А в Сыктывкаре полиции вообще пришлось устроить целый рейд по домам отдыха, где учащиеся — праздновали переход во взрослую жизнь. Искали алкоголь на столах. В итоге, правда, не нашли. Но тут лучше перестраховаться. Ведь, несмотря на ограничительные меры, трэша на таких мероприятиях — по-прежнему хватает.

Да — пьяных подростков в фонтанах стало значительно меньше: не в последнюю очередь стараниями всё тех же сотрудников МВД. Зато — привлекают внимание вот такие юные особы. 17-летняя выпускница одной из школ Владивостока. Судя по горячим фотографиями в соцсетях, то в полицейской форме, то в леопардовом купальнике — знает толк в ролевых играх. И засветилась на праздничной вечеринке, больше похожей на сцену из фильма для взрослых.

Последний звонок в их случае не отзвенел, а отгремел. Да так, что даже разница в часовых поясах с федеральным центром не помешала в принятии срочных решений, организации проверок. Но кажется, воспоминания дня прощания с детством – останутся точно на всю жизнь.

Говорят, традиция в этом приморской школе – День самоуправления – историческая. Просто раньше в таком формате никто не проводил. Руководство школы спешно обвинили в организации подобного праздника. По нашим данным, ученики встали на защиту учителей.

"Это не то место, где сеют доброе, разумное, вечное. Это среда обитания ребенка, где он, начиная с 7 лет, вырастает во взрослого гражданина Родины. Вопрос в коммуникации между семьей и школой. Это нетипичная ситуация для всех российских школ", — считает Константин Тхостов, председатель Петербургского педагогического собрания, директор лицея 369.

Даже если в школе сказать "нет" идее выпускников, они смогут реализовать ее за пределами учреждения. Хит выпускных прошлого года — "Цвет настроения синий". Последние звонки и прощание со школой проходили под песню Филиппа Киркорова и пародию на нее. В этом году у артиста, как раз перед выпускными, вышел новый хит "Стеснение пропало". Эксперты шутят — страшно подумать, какие танцы будут в этом июне.

"У нас нет регламента, чтобы директор утвердил все номера. От родителей требуют только сдать деньги. Наказывать детей нельзя. Что они хотели как лучше. Да объяснить, что перегнули палку. Нет ничего проще, чем испортить отношения со своими подросшими детьми", — уверена Ирина Волынец, председатель общественного движения "Национальный родительский комитет"

Все чаще цель – не запомнить выпускной, а попасть в хитпарады ютуба. И, судя по всему, у современных выпускников и учениц — это получается. Если не бдсм-вечеринка, то, как минимум, оригинальные танцы. Главное не переборщить. И, кажется, у учителей поселка Ревда Мурманской области это получилось. Своим выпускникам они решили сделать видеоподарок. Пародия на популярный фильм "Мстители" про супергероев.

Любопытная деталь. Многим российским ученикам и ученицам 11 класса до выпускного исполняется 18 лет. А это значит, что фантазия может быть взрослой. Правда, некоторые хотят по старинке услышать речи учителей и станцевать прощальный вальс.

До главного выпускного еще остается время. Есть шанс не только изменить вечернюю программу, но и подумать над образом. Правда, в век Инстаграма, несложно догадаться, какая фотография с дискотеки соберет больше лайков.

Сейчас

03:48

Майк Помпео одобрил продажу вооружений странам Персидского залива

03:06

"Дылда" из России получила приз Каннского фестиваля

02:13

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

01:04

На юге Москвы горит жилой дом

23:46

Беспорядки в полицейском изоляторе в Венесуэле: десятки погибших

19:20

В Лионе прогремел взрыв: есть пострадавшие

18:30

В Минобороны РФ опровергли сообщение о химатаке в Сирии

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Взрыв в Лионе: полиция усиленно ищет подозреваемого

Взрыв в Лионе: полиция усиленно ищет подозреваемого

3 часа назад
Президент Путин провел в Москве заседание Совбеза

Президент Путин провел в Москве заседание Совбеза

3 часа назад
Ирландцы и чехи выстроились в очереди: ЕС голосует за будущее

Ирландцы и чехи выстроились в очереди: ЕС голосует за будущее

6 часов назад
Очистка "Дружбы". Каким образом устранят загрязненное топливо?

Очистка "Дружбы". Каким образом устранят загрязненное топливо?

3 часа назад
Оборона Идлиба: войска Асада упорно теснят террористов

Оборона Идлиба: войска Асада упорно теснят террористов

3 часа назад
Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

1 час назад
"Возьми меня, Гоген!" В "Прямом эфире" вспоминают самые зажигательные ролики

"Возьми меня, Гоген!" В "Прямом эфире" вспоминают самые зажигательные ролики

9 часов назад
На юге Москвы горит жилой дом

На юге Москвы горит жилой дом

2 часа назад
"Дылда" из России получила приз Каннского фестиваля

"Дылда" из России получила приз Каннского фестиваля

53 минуты назад
Минюст США устроил показательную порку: Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за шпионаж

Минюст США устроил показательную порку: Ассанжу грозит 175 лет тюрьмы за шпионаж

6 часов назад
Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

Директор школы уволилась после БДСМ-перформанса, устроенного учениками

11 часов назад
Кто сменит Терезу Мэй: букмекеры уже делают ставки

Кто сменит Терезу Мэй: букмекеры уже делают ставки

10 часов назад
В выходные 9 станций Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров

В выходные 9 станций Московского метрополитена будут закрыты для пассажиров

3 часа назад
Трамп отправил армию на Ближний Восток

Трамп отправил армию на Ближний Восток

6 часов назад
Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

Племянница Скрипаля передала информацию о разговоре с ним в СК

13 часов назад
В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов

В Хакасии найдено тело одного из пропавших в прошлом году туристов

6 часов назад
Правительство одобрило продление дачной амнистии

Правительство одобрило продление дачной амнистии

11 часов назад
Валерий Гаркалин прочтет "Алису в стране чудес" в Зарядье

Валерий Гаркалин прочтет "Алису в стране чудес" в Зарядье

15 часов назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
Беспорядки в полицейском изоляторе в Венесуэле: десятки погибших

Беспорядки в полицейском изоляторе в Венесуэле: десятки погибших

4 часа назад
Раскол среди раскольников: Филарету не нравится томос, синоду ПЦУ не нравится Филарет

Раскол среди раскольников: Филарету не нравится томос, синоду ПЦУ не нравится Филарет

6 часов назад
Мировая премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления

Мировая премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления

8 часов назад
Китайский "магнитный" поезд разогнался до 600 км/ч

Китайский "магнитный" поезд разогнался до 600 км/ч

8 часов назад
Самолет из Москвы долетел до Ижевска, исхлестанный забытым тросом

Самолет из Москвы долетел до Ижевска, исхлестанный забытым тросом

8 часов назад
На границе с Россией задержан финн с шестью яйцами

На границе с Россией задержан финн с шестью яйцами

8 часов назад
"Петр Великий": первый российский круизный лайнер спустили на воду

"Петр Великий": первый российский круизный лайнер спустили на воду

8 часов назад
СМИ: Facebook запустит криптовалюту GlobalCoin в 2020-м

СМИ: Facebook запустит криптовалюту GlobalCoin в 2020-м

9 часов назад
Новый глава Генштаба ВСУ: выпускник московского училища, едва не погибший под Иловайском

Новый глава Генштаба ВСУ: выпускник московского училища, едва не погибший под Иловайском

10 часов назад
Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев

Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев

10 часов назад
Осторожно, злые вороны! Москвичей предупредили об агрессивности птиц

Осторожно, злые вороны! Москвичей предупредили об агрессивности птиц

11 часов назад
"Феминатор уже на подходе": как соцсети отреагировали на трейлер нового "Терминатора"

"Феминатор уже на подходе": как соцсети отреагировали на трейлер нового "Терминатора"

11 часов назад
Amnesty International: Ракка в руинах, а США скрывают гибель мирных жителей

Amnesty International: Ракка в руинах, а США скрывают гибель мирных жителей

11 часов назад
Годы пошли насмарку. Дзюба раскритиковал финал "Игры престолов"

Годы пошли насмарку. Дзюба раскритиковал финал "Игры престолов"

11 часов назад
Росгвардия вооружится новым легким пулеметом Калашникова

Росгвардия вооружится новым легким пулеметом Калашникова

12 часов назад
Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки

Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки

12 часов назад
Грефа переизбрали главой Сбербанка

Грефа переизбрали главой Сбербанка

12 часов назад
Китай нашел оружие для борьбы с США

Китай нашел оружие для борьбы с США

12 часов назад
Анфиса Чехова призналась в телеобмане

Анфиса Чехова призналась в телеобмане

13 часов назад
Синоптики: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами

Синоптики: выходные будут теплыми, но с дождями и грозами

13 часов назад
Сердечный приступ провоцируют бактерии полости рта

Сердечный приступ провоцируют бактерии полости рта

15 часов назад
Найдены самые дешевые квартиры в России

Найдены самые дешевые квартиры в России

15 часов назад
Для военных создадут робокостюм, который сможет сам начать лечение раненого в первый час после травмы

Для военных создадут робокостюм, который сможет сам начать лечение раненого в первый час после травмы

15 часов назад
Послевыборное: обманутый Зеленский, обиженный Ляшко и петиция об отмене петиции

Послевыборное: обманутый Зеленский, обиженный Ляшко и петиция об отмене петиции

15 часов назад
Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге

15 часов назад
Экс-юрист ЮКОСа получил 10 лет колонии

Экс-юрист ЮКОСа получил 10 лет колонии

16 часов назад
В российской армии появилась новая должность

В российской армии появилась новая должность

16 часов назад
Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье

Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье

17 часов назад
Каким получился фильм "Аладдин"

Каким получился фильм "Аладдин"

17 часов назад
Непригодной для жизни Венеру могли сделать её собственные океаны

Непригодной для жизни Венеру могли сделать её собственные океаны

17 часов назад
Утром квартира, вечером деньги: будет ли расти ипотека с нулевым взносом

Утром квартира, вечером деньги: будет ли расти ипотека с нулевым взносом

17 часов назад
В Сургуте депутат задекларировал 29 квартир, газопровод и 10 самолетов

В Сургуте депутат задекларировал 29 квартир, газопровод и 10 самолетов

19 часов назад
Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом

Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом

19 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59