Последний звонок: выпускники опять отличились

Скоро у школьников начнутся выпускные экзамены. А пока — последний звонок. Одна из самых обсуждаемых тем конца этой недели — прощание российских школьников, собственно, со школами. И — неприятные новости на этом фоне.

Вот, к примеру, Мурманск: некий магазин и закусочная, как выяснилось, активно продавали выпускникам спиртное. Несмотря на строгий запрет. Или Саратов. Там отозвать лицензии могут у шестнадцати торговых точек. По аналогичной причине.

А в Сыктывкаре полиции вообще пришлось устроить целый рейд по домам отдыха, где учащиеся — праздновали переход во взрослую жизнь. Искали алкоголь на столах. В итоге, правда, не нашли. Но тут лучше перестраховаться. Ведь, несмотря на ограничительные меры, трэша на таких мероприятиях — по-прежнему хватает.

Да — пьяных подростков в фонтанах стало значительно меньше: не в последнюю очередь стараниями всё тех же сотрудников МВД. Зато — привлекают внимание вот такие юные особы. 17-летняя выпускница одной из школ Владивостока. Судя по горячим фотографиями в соцсетях, то в полицейской форме, то в леопардовом купальнике — знает толк в ролевых играх. И засветилась на праздничной вечеринке, больше похожей на сцену из фильма для взрослых.

Последний звонок в их случае не отзвенел, а отгремел. Да так, что даже разница в часовых поясах с федеральным центром не помешала в принятии срочных решений, организации проверок. Но кажется, воспоминания дня прощания с детством – останутся точно на всю жизнь.

Говорят, традиция в этом приморской школе – День самоуправления – историческая. Просто раньше в таком формате никто не проводил. Руководство школы спешно обвинили в организации подобного праздника. По нашим данным, ученики встали на защиту учителей.

"Это не то место, где сеют доброе, разумное, вечное. Это среда обитания ребенка, где он, начиная с 7 лет, вырастает во взрослого гражданина Родины. Вопрос в коммуникации между семьей и школой. Это нетипичная ситуация для всех российских школ", — считает Константин Тхостов, председатель Петербургского педагогического собрания, директор лицея 369.

Даже если в школе сказать "нет" идее выпускников, они смогут реализовать ее за пределами учреждения. Хит выпускных прошлого года — "Цвет настроения синий". Последние звонки и прощание со школой проходили под песню Филиппа Киркорова и пародию на нее. В этом году у артиста, как раз перед выпускными, вышел новый хит "Стеснение пропало". Эксперты шутят — страшно подумать, какие танцы будут в этом июне.

"У нас нет регламента, чтобы директор утвердил все номера. От родителей требуют только сдать деньги. Наказывать детей нельзя. Что они хотели как лучше. Да объяснить, что перегнули палку. Нет ничего проще, чем испортить отношения со своими подросшими детьми", — уверена Ирина Волынец, председатель общественного движения "Национальный родительский комитет"

Все чаще цель – не запомнить выпускной, а попасть в хитпарады ютуба. И, судя по всему, у современных выпускников и учениц — это получается. Если не бдсм-вечеринка, то, как минимум, оригинальные танцы. Главное не переборщить. И, кажется, у учителей поселка Ревда Мурманской области это получилось. Своим выпускникам они решили сделать видеоподарок. Пародия на популярный фильм "Мстители" про супергероев.

Любопытная деталь. Многим российским ученикам и ученицам 11 класса до выпускного исполняется 18 лет. А это значит, что фантазия может быть взрослой. Правда, некоторые хотят по старинке услышать речи учителей и станцевать прощальный вальс.

До главного выпускного еще остается время. Есть шанс не только изменить вечернюю программу, но и подумать над образом. Правда, в век Инстаграма, несложно догадаться, какая фотография с дискотеки соберет больше лайков.