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25 мая 201910:05

Руководство "Баварии" пока не собирается увольнять Нико Ковача

EPA

Кажется, ближайшее будущее хорватского тренера мюнхенской "Баварии" Нико Ковача чуть-чуть прояснилось. Специалиста, которого инсайдеры увольняют с осени прошлого года, пока остается у руля чемпионов Германии. Это подтвердил председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

По словам Руммениге, контракт Ковача действует до 2021 года: "И никто не ставил под сомнение движение в этом направлении", – цитирует чиновника издание Bild. Было бы сумасшествием принимать решения, основываясь на одном матче, заявил Руммениге, говоря о возможном увольнении Ковача по итогам финала Кубка Германии.

"После ничьей с "Фортуной" мы заявили, что пройдем через это и будем с Ковачем. И мы сказали, что сядем после окончания сезона, проанализируем все и посмотрим, как пойдет дальше. Мы по-прежнему верим в это", – сказал Румменигге.

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