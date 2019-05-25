Зачем России нужна Африка
В Африке 25 мая отмечается день избавления большинства ее стран от унизительного статуса колоний и обретения независимости. Люди старших поколений сразу узнают хронику времен Патриса Лумумбы и его современников-единомышленников, стараниями которых при активной поддержке со стороны Советского Союза на 1960 год пришелся пик провозглашения независимости африканских стран: сразу над 17 из них в тот год взвились свои флаги. Потом, правда, в Москве применили такой критерий: по сути, безграничные ресурсы автоматически доставались тем князькам, кто по окончании очередной гражданской войны или переворота провозглашал в своей стране так называемую "социалистическую ориентацию".
Результат известен: зависшие на многие десятилетия многомиллиардные долги. После окончания холодной войны на Африку махнули рукой вообще все: достаточно вспомнить, как все проморгали и пропустили геноцид в Руанде. И вдруг — бум. В Африку — и отдельное военное командование США, и, между прочим, лавинообразное шествие бизнеса из Китая. Значит, там появились новые шансы? Значит, и России надо успеть?
И вот недавно президент России принял в Кремле коллегу из Конго. Подписан целый пакет документов о сотрудничестве в области военного дела, мирного атома, сельского хозяйства, нефтяной отрасли и так далее.
Понятно, что сверхзадача — создание рабочих мест в самой России. Впереди — осенью — целый коллективный саммит "Россия – Африка". Но есть и романтика. И "Вести в субботу" наконец-то выполнили обещание, которое давали еще Евгению Максимовичу Примакову: если на нашем горизонте появится Африка, то мы должны всенепременно обратиться к старейшему российскому африканисту академику Аполлону Борисовичу Давидсону. Он в свои почти 90 лет — душа-человек.
- Аполлон Борисович, можно посмотреть, что у вас на футболке написано? Вы — настоящий африканист: "Южноафриканская ассоциация регби".
- Да. Это любимая игра была там для белых, а теперь и для черных тоже.
- Вы родились в силу особенности биографии родителей (ссылка) в Туруханском районе Красноярского края.
- Да.
- И увлеклись Африкой. А что вы такое для себя там увидели?
- У меня был такой путь: появились приключенческая литература, романтика, приключения.
- "Копи царя Соломона"?
- Вот-вот. Райдер Хаггард, Киплинг, а потом Гумилев. Я хотел заниматься Серебряным веком. Но, конечно, когда я пришел, а это был 1948 год, мне умный довольно декан сказал: "Вы что, с ума что ли сошли?!"
- Ну, какой Серебряный век в сталинские времена, ей богу?!
- Конечно. Была еще такая причина. Я не знаю, стоит ли это говорить. Человек, который намного мудрее меня, когда я поступал на истфак, считал, что там будут забивать голову пропагандой. Он мне сказал, что если заниматься Россией, Европой, то так называемые классики марксизма столько наговорили, что мне придется быть только между цитатами.
- Африка — чистый лист.
- Да. С этого началось, моя симпатия к Африке.
- Зачем нам нужна Африка?
- Это континент будущего. Почему? Прирост населения там идет громадный.
- Уже миллиард с лишним.
- Да. Природные ресурсы, как бы они ни были изучены, все равно изучены неизмеримо меньше, чем на других континентах. Почему? В период колониализма еще техники такой не было, а после колониализма было не до этого.
- Войны, революции, перевороты…
- Сомали. Черт знает что там происходит, что уж говорить о Судане. Тем не менее тех кровопролитных войн, которые были еще в 90-е годы, все-таки нет. И все-таки хоть Южная Африка и вернулась к традиционным межрасовым отношениях, кровопролитной войны между белыми и черными не было. Все-таки африканцы сейчас не те. Появился какой-то слой интеллигенции, слой умелых людей.
- В том числе и те, кто учились у нас, если брать интеллигенцию.
- Да. Докторов посылали, инженеров посылали. Традиция нашей страны в мировой политике — всюду поспевать. А сейчас мы сильно отстали от Китая и Америки.
- Но я посмотрел, кое-что есть. Например, добыча платины в Зимбабве. "Алроса" в Анголе, в Зимбабве. "Ренова" — в Южной Африке. "Русал" — в Гвинее. На кого бы вы обратили, обратили внимание прежде всего? Где наибольшие перспективы видите, в каких странах.
- Самое важное — это Южная Африка и Нигерия.
- Есть некая несправедливость в том, как мы смотрим на Африку. Она как-то воспринимается европейцами… Вот они — колониальные империи. Вот она — независимость. И как-то мало кто задумывается, что вообще-то древние африканские культуры могут поспорить со многими европейскими.
- Конечно.
- Но в Африке еще можно встретить ту первозданную Африку, когда танцы, охотники, джунгли.
- Когда я там жил, был свидетелем, например, такой сцены: приехали из Европы киношники снимать бушменов…
- Чтобы голые бегали по степям?
- Совершенно верно. И бушмены сняли с себя привычную одежду европейского типа, оделись для этого экзотически, их сняли, после чего они вернулись домой, надели одежду опять. Вот такая штука.
- То есть не надо воспринимать это как какой-то край, который все еще живет в XVII веке? Африка давно через себя перешагнула в этом смысле?
- Конечно.
- Что у вас за книжка?
- Мы сделали книгу, которой я дал такое название :"Африка в судьбе России, а Россия в судьбе Африки". То есть какое влияние было Африки на Россию, интерес России. И, наоборот, самое главное — как влияла Россия на Африку.
- Влияла и будет влиять?
- Книга или Россия?
- Россия.
- Я думаю, что все-таки будет влиять. От каких-то старых, неверных взглядов немножко мы отойдем и более практично поймем, что нужно прежде всего понять, что в общем мы сейчас пытаемся делать.
- Ждем в таком случае саммит "Россия и Африканский союз", который будет осенью. Аполлон Борисович, никогда в жизни не думал, что скажу эту фразу: "С днем освобождения Африки!"
Сейчас
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