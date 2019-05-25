Команда Зеленского осознает невозможность прекращения торговли с Россией

Правительство Украины в отношениях с Россией учитывает, что страна не может обойтись без торговли с РФ. Как заявил представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус, в процессе принятия решений важно "не выстрелить себе в ногу".

В эфире телеканала NewsOne Герус пояснил, что Украина зарабатывает валюту за поставки товаров в Россию, а из РФ Украина получает львиную долю электроэнергии.

Представитель Владимира Зеленского признал, что, хотя Украина покупает нефтепродукты у Белоруссии, Польши и стран Европы, они все равно изготовлены из российской нефти.

Герус уверен, что прекращение торговли с Россией невозможно, хотя из-за взаимных санкций торговый оборот между странами за первый квартал 2019 года упал на 4 процента.