Астрономы сравнили спутники Маска с "оленьей упряжкой Санта-Клауса"

Спутники были запущены 24 мая в 5.30 по Москве с американского космодрома на мысе Канаверал. Запуск осуществлен с помощью ракеты-носителя Falcon-9.

"Нужно ловить, пока не расползлись!" — давали советы астрономы-любители на форумах и в соцсетях.

"Красивая сверкающая полоса", "новогодняя гирлянда" и даже "оленья упряжка Санта-Клауса" — эти и другие эпитеты дали россияне захватывающему зрелищу. Судя по геолинкам, спутники можно было наблюдать в Ростовской области, под Волгоградом, в Татарстане и в других регионах России.

Любители астрономии по всему миру также выкладывали фото и видео спутников в соцсети, сопровождая их восторженными комментариями: "Фантастика!", "Потрясающий вид!" и другими.

Starlink — спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Практическая реализация проекта началась 22 февраля 2018 года, когда вывели на орбиту два тестовых спутника. Всего Маск планирует запустить около 12 тысяч спутников.