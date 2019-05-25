Чудо-ледокол "Урал": такого в мире еще никто не строил
В Санкт-Петербурге — спуск на воду нового атомного ледокола "Урал". И не просто нового, а еще одного из целой серии перспективной арктической флотилии. Зачем она нужна?
По Северному морскому пути от Владивостока до Петербурга — 7718 морских миль — это 14 тысяч 300 километров. На контрасте — более дорогой южный маршрут — через Суэцкий канал. Более 23 тысяч километров и целый месяц плавания. А ведь там еще сомалийские пираты. Но, несмотря на все это, для транзитной доставки грузов этот вариант используется почти в пять тысяч раз чаще, чем Севморпуть. Почему?
Все просто. По Северу большегрузные контейнеровозы и танкеры могут ходить не более четырех месяцев в году. В остальное время северные воды скованы льдом. Решение — флотилия универсальных ледоколов, в частности, "Урал".
Арктический гигант в длину — 173 метра (это полтора футбольных поля). В ширину — 34 метра. Высота от глади воды — полсотни метров. Это почти как двадцатиэтажный дом. Но главная "изюминка" — под водой. "Урал", а еще "Арктика" и "Сибирь" (их стройка — уже на финишной прямой) имеют универсальную двухосадочную конструкцию, которая позволяет ходить как в глубоких арктических водах, так и в устьях сибирских рек. В сердце атомоходов проекта ЛК-60 — два реактора.
Петербург. Нева. Балтийский завод. Отсюда начинается путь в Арктику. Сотни километров сварных швов. Тридцать тысяч тонн стали. Новейший ледокол строят круглосуточно в три смены, в проекте заняты больше шести тысяч человек.
В длину на нем можно расположить два футбольных поля. В ширину уместится девятиэтажка. Из-за внушительных габаритов "Урал" можно принять за еще одно из зданий завода.
Сейчас в Петербурге идет строительство сразу трех новейших атомных ледоколов. Головной корабль – "Арктика" — отправится покорять Северный ледовитый океан уже в следующую навигацию. Эти арктические исполины станут самыми большими и мощными в мире. Они смогут проводить караваны судов, пробивая лед толщиной до трех метров.
В среднем атомоходы проводят в море четыре-пять месяцев. Новые ледоколы проекта 22220 смогут работать, даже когда в Арктике пик зимы. Все благодаря двойной осадке. Здесь фактически два корпуса, как у подводной лодки: внутренний и внешний. Такая необычная конструкция позволит ледоколу без потери времени и скорости легко заходить из Карского моря в устье Енисея.
При этом конструкторы позаботились о нуждах экипажа, которому придется долгие месяцы находиться бок о бок друг с другом посреди белого безмолвия. На борту предусмотрено все — от бассейна и сауны до Wi-Fi в каждой каюте.
"Ледокол рассчитан на то, что команда будет уходить на три и более месяцев, Помещение не будут уступать современный круизным лайнерам по уровню своего оснащения", — рассказал Вадим Ивлев, главный конструктор серийных атомоходов проекта 22220.
От заправки до заправки атомный реактор сможет до семи лет работать автономно. При этом заходить в порт ледоколу необходимо только для пополнения продовольствия и смены экипажа.
У нас есть уникальная возможность увидеть сердце новейшего ледокола — атомный реактор мощностью 175 мегаватт. Этой установки хватит, чтобы обеспечить бесперебойной подачей энергии город с населением свыше 100 тысяч человек.
Возможностей легендарных атомных ледоколов, построенных еще в советские годы, сегодня уже недостаточно. Через пять лет оборот Севморпути должен достигнуть 80 миллионов тонн. Это и транспортировка полезных ископаемых и природного сжиженного газа на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Три арктических богатыря – "Урал", "Сибирь" и "Арктика" — будут держать ворота Северного морского пути открытыми практически круглый год.
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