В Дагестане зафиксировано два землетрясения подряд

Подземные толчки ощутили жители Дагестана минувшей ночью. Первое землетрясение магнитудой 4,4 ощутили в Буйнакском районе в трех километрах от ближайшего населенного пункта Халимбек-аул. Позднее — новый подземный удар. Он был слабее — магнитудой 2,3, однако эпицентр находился гораздо ближе к поверхности земли. Подземные толчки ощущались в городе Буйнакске, Махачкале и Каспийске.

Жертв и разрушений ни одно из землетрясений не вызвало, уточняется на сайте регионального МЧС. Там же даются советы по правилам поведения при землетрясениях: почувствовав подземные толчки, необходимо выйти из здания, захватив документы. Спускаться необходимо по лестнице, избегая лифта. Выйдя на улицу, необходимо отойти от здания на безопасное расстояние.