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25 мая 201914:34

Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой

Американский суд запретил строительство стены на границе с Мексикой

Суд штата Калифорния наложил временный запрет на возведение стены на границе США и Мексики, сообщает CNN.

Строительство стены началось по единоличному решению американского президента Дональда Трампа для сдерживания потока мексиканских мигрантов. Решение вызвало бюджетный кризис и привело к временному закрытию ряда бюджетных учреждений. В феврале Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, это позволило ему разблокировать миллиарды долларов в федеральных фондах для строительства стены в обход Конгресса.

В 56-страничном постановлении суда говорится, что глава государства не может строить стену за бюджетные средства без одобрения Конгресса, это противоречит принципам разделения полномочий власти. В нем также утверждается, что строительство стены негативно скажется на окружающей среде и сообществах людей, живущих вдоль границы.

Таким образом, миллиард долларов, выделенный Пентагоном из оборонного бюджета, не будет использован для строительства участка стены на границе между Мексикой и штатом Техас. Однако администрация Трампа может использовать средства из других источников.

Сам Трамп эти сообщения пока не комментирует. Сейчас он находится с официальным визитом в Японии.

 

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