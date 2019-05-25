Второй серийный: атомный ледокол "Урал" спустили на воду

На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге спущен на воду второй серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Урал". Сдача ледокола, заложенного 25 июля 2016 года, намечена на 2022 год.

На первый серийный атомный ледокол проекта 22220 — "Сибирь" — в апреле погрузили главный турбогенератор левого борта. А 16 мая сообщалось о начале загрузки ядерного топлива в реактор головного атомного ледокола этого проекта — "Арктика". Ледокол "Урал", в отличие от него, сходит со стапеля с уже загруженными реакторными установками и практически полностью оснащенным системой электродвижения.

Ледоколы "Арктика", "Сибирь" и "Урал" станут самыми большими и самыми мощными атомоходами в мире, сообщается на сайте Балтийского завода. Они смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Новые корабли будут обеспечивать проводку судов, перевозящих углеводородное сырье с месторождений Ямальского и Гыданского полуостровов, шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

В ходе церемонии спуска "Урала" на воду вице-премьер России Юрий Борисов напомнил, что к строительству на Балтийском заводе запланированы еще два корабля этой серии. О принятии решения о финансировании еще двух ледоколов говорил и глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Крестной матерью ледокола "Урал" стала глава Банка России Эльвира Набиуллина, передает "Интерфакс". По ее словам, в Центробанке приняли решение выпустить монету, посвященную атомному ледокольному флоту проекта 22220.

Сдача головного ледокола "Арктика" изначально была намечена на май-июнь 2019 года, а первого и второго серийных — "Сибири" и "Урала" — на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно. В сентябре 2018 года сообщалось о возможности переноса сроков сдачи "Арктики" на декабрь 2019-го.