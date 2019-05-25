В Ульяновске фургон сдавал задом и убил пенсионерку. Видео

В минувшую пятницу в Заволжском районе Ульяновска грузовой фургон, двигаясь задним ходом, сбил пожилую женщину, сообщает портал "УлПравда".

Водитель проехал более десяти метров, прежде чем остановиться.

Выбежавший из салона "ГАЗели" 26-летний мужчина пытался оказать первую помощь пострадавшей, однако безуспешно — прибывшие на вызов медики констатировали смерть 70-летней женщины.