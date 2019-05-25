Погиб ребенок: в Казахстане ветер снес батут с детьми

В Караганде сильные порывы ветра опрокинули батут с детьми и отнесли его в сторону.

Инцидент произошел в субботу, 25 мая, около четырех часов дня в центральном парке города. Погиб 11-летний мальчик. Еще двух детей госпитализировали с переломами.

В департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".