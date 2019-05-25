Против "желтых жилетов" в Париже опять пустили газ

Полиция применила слезоточивый газ против участников акции "желтых жилетов" в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM, который вел прямую трансляцию с улиц французской столицы.

Столкновения демонстрантов с полицией произошли вечером в субботу на площади Республики. Группа протестующих забросала стражей порядка бутылками и другими предметами. В ответ полиция применила слезоточивый газ. На кадрах, предоставленных телеканалом, видно, что протестующие с символикой анархистской партии поджигают мусорные урны на улице и припаркованные самокаты.

Массовые субботние манифестации "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Позднее участники протестов расширили свои требования, включив в них не только социально-экономическую тематику, но и политические вопросы. Часть из них была удовлетворена французским правительством.