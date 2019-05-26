Лера Кудрявцева - о своей "причастности" к политическому скандалу в Австрии

Российскую телеведущую Леру Кудрявцеву стараниями таблоидов вовлекли в политический скандал в Австрии. Издание Österreich почему-то назвало ее той самой девушкой, которая попала на скандальную видеозапись. В ролике, снятом несколько лет назад, таинственная особа предлагает будущему вице-канцлеру страны деньги в обмен на государственные контракты. Как так получилось? Что говорит сама Лера Кудрявцева?

Вот он, свежий выпуск таблоида с патриотичным названием Österreich (в переводе Австрия). Большая его часть уже не в первый раз посвящена скандалу с участием австрийского вице-канцлера. Но теперь нашумевшая история обрела неожиданное развитие: на пятой странице красуется фотография Леры Кудрявцевой. Якобы знаменитая теледива напрямую связана с делом Хайнца-Кристиана Штрахе. Заголовок — еще более неожиданный — "Кто же составил компанию австрийскому политику: женщина легкого поведения или актриса?"

Блогер, близкий к немецкой партии АДГ, уверяет, что на видео была Лера Кудрявцева. Ее называют выдающейся женщиной в России. Она телеведущая, актриса, певица и танцовщица. И является женой звезды хоккея Игоря Макарова.

Что это за блогер, который почему- то близок к немецкой партии "Альтернатива для Германии"? Как у него оказалась информация, которой нет даже у следователей? На все эти вопросы журналисты Österreich предпочли не отвечать. Как, впрочем, и проверить информацию о той же Кудрявцевой. Или хотя бы следовать элементарным правилам подготовки материала — позвонить своему герою за комментарием.

"Сегодня я на первых страницах газет Австрии. Оказывается, я виновата в отставке вице-канцлера Австрии. Думала, только у нас желтая пресса может позволить себе писать все что угодно. Оказывается, нет. Одна из газет #Österreich Zeitung позволила себе вот такой вот материал. Ну что же, будем разбираться в международном суде", — пишет Лера Кудрявцева.

По какому принципу для публикации выбрали именно Кудрявцеву, тоже не ясно. Ведь немецкие газеты, с которых скандал и начался, опубликовали видеозапись скрытой камеры, уже скрыв лицо таинственной женщины. Очевидно, что австрийцы кадры подробно изучать не стали. Ведь если бы попробовали, то сразу выяснили бы, что у Леры Кудрявцевой на левом запястье есть крупная татуировка. У девушки с видеозаписи такой однозначно нет.

"Я лишь добавлю, что это банальная грубая ошибка. В той истории используют фотографию женщины, которая даже не похожа на Леру. Ну, может быть, совсем отдаленно. И если сильно выпить, то есть не в здравом уме и твердой памяти. В качестве доказательства схожести австрийским изданием мне была отправлена фотография, на которой австрийские СМИ "увидели" Леру. Но любой человек, который знает и видел Леру в жизни и на экране, опровергнет эту схожесть", — комментирует ситуацию PR-директор Леры Кудрявцевой Табриз Шахиди.

Тему с "российским следом" в истории Штрахе подхватили и все европейские СМИ. Однако сам политик неоднократно подчеркивал, что та девушка, которая предлагала ему деньги для партии в обмен на госконтракты, гражданка Латвии, а не России.

"После той беседы на Ибице я больше не контактировал с той женщиной латвийского происхождения. Ни одна из тех тем, которые мы обсуждали, не получила продолжения. Я стал участником в инсценированном обсуждении, глупой игре, которая в политике неприемлема", — отмечает вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Но такая риторика Österreich обретает смысл, если приглядеться к проектам руководителя издания Вольфганга Фельнера. Три года назад развлекательный таблоид вдруг разжился собственным телеканалом. Не сам по себе, а в кооперации с американской телерадиокорпорацией CNN. За два месяца до президентских выборов в США.

Как говорится, кто платит – тот и заказывает музыку. Например, под выборы в Европарламент.