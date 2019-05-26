Здоровью журналиста RT France, избитого полицейским в Тулузе, ничего не угрожает

Здоровью журналиста RT France Фредерика Эгуи, которого в Тулузе во время демонстрации "желтых жилетов" избил сотрудник полиции, ничего не угрожает. Об этом СМИ заявила руководитель канала Ксения Федорова.

Ранее телеканал RT сообщал, что в Тулузе полицейский напал на корреспондента RT France Фредерика Эгуи, освещавшего демонстрацию "желтых жилетов", и нанес ему несколько ударов дубинкой.

Как уточняется, Фредерика несколько раз ударили дубинкой по ногам и попытались отнять у него мобильный телефон, после чего трансляция была прервана.

Федорова отметила, что Фредерика не арестовали, в настоящее время его здоровью ничего не угрожает.

Руководитель канала сообщила, что во время демонстраций во Франции пострадали 15 сотрудников телеканала RT и мультимедийного агентства Ruptly.