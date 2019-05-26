26 мая 201906:04
Матье Вальбуэна покидает "Фенербахче"
Французский полузащитник Матье Вальбуэна объявил об уходе из "Фенербахче", за который он выступал два сезона. Контракт 34-летнего футболиста истек, и он стал свободным агентом.
Вальбуэна обратился к болельщикам "Фенербахче" на своей странице в социальной сети. Он поблагодарил их за поддержку, назвав время, проведенное в Стамбуле, незабываемым. В 51 матче за турецкий клуб француз забил 10 мячей и сделал 16 голевых передач.
Российским болельщикам Матье Вальбуэна известен в первую очередь по выступлениям за московское "Динамо". До переезда в Россию Матье играл за "Марсель", а после возвращения на родину за "Лион". Также Вальбуэна входил в сборную Франции.
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