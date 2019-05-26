В здание Театра Российской армии врезался автомобиль

В здание Театра Российской армии в Москве врезался автомобиль. В результате аварии один человек погиб, а еще четверо пострадали.

По сообщению столичного управления ГИБДД, автомобиль марки "Шкода" наехал на один из элементов здания театра. Выясняются обстоятельства произошедшего, передает РИА Новости.