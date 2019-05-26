Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье
Пистолет-пулемет "Есаул" не спас подмосковного таксиста от расправы, учиненной автовладельцами за вольную парковку перед магазином. Камеры наблюдения зафиксировали вечернее противостояние в Одинцове.
Обернувшийся одним пострадавшим инцидент произошел около 21:40 25 мая у магазина "Красное и Белое" на улице Чистяковой. Судя по всему, посетители супермаркета повздорили из-за перегородившей выезд машины такси, но словами не ограничились — драка завязалась еще на крыльце торговой точки, при этом представителю "Яндекс.Такси" пришлось отбиваться сразу от троих молодых людей.
Благодаря продавцу противников практически удалось разнять, но возмущенный таксист пошел в контратаку, а после достал из багажника пистолет-пулемет (предположительно, травматический "Есаул"). Впрочем, его подвыпившие оппоненты не спасовали и в итоге одержали победу, хотя извозчик и успел выстрелить по меньшей мере один раз.
Сообщается об одном пострадавшем, но кто именно получил травмы, не уточняется. Все участники конфликта были задержаны.
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