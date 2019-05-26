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26 мая 201913:23

Путин: отношение к инвалидам – показатель зрелости общества

Сергей Савостьянов/ТАСС

Инвалидам больше не придется ходить по госучреждениям и получать справки, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании президента с членами правительства, которое прошло 22 мая.

По словам министра, в России запускают специальную программу, которая избавит людей с ограниченными возможностями от хождения по инстанциям. "Сейчас просто нет еще у всех учреждений такой возможности, но это уже начавшийся процесс", — рассказал Топилин программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Путин, в свою очередь, заявил, что вопросы социальной поддержки инвалидов не могут быть проходными или дежурными. Этот вопрос, подчеркнул президент, касается всего общества.

"Отношение к инвалидам – это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам", — заявил глава государства.

В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России, по последним данным, насчитывается почти 12 миллионов инвалидов.

Электронный документооборот между больницами и медико-социальной экспертизой должен быть полностью налажен, по словам министров, через 2 года.

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