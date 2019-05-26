"Динамо" дебютировало на новой арене результативной ничьей с "Арсеналом"

Московское "Динамо" официально совершило долгожданное новоселье и переехало из подмосковных Химок в Петровский парк Москвы – на обновленную арену. Стартовый матч динамовцы ознаменовали результативной ничьей с тульским "Арсеналом – 3:3.

Динамовцы открыли счет уже на второй минуте матча, после того, как первый гол на "ВТБ Арене" забил португалец Мигел Кардозу. Однако спустя почти 15 минут защитник "бело-голубых" отличился автоголом и сравнял счет.

Впрочем, на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев поля – на 29 минуте форвард "Динамо" Кирилл Панченко вывел свою команду вперед. Во второй половине встречи "оружейник" Резиуан Мирзов с пенальти вновь нивелировал преимущество динамовцев.

Но перестрелка между соперниками продолжилась и по истечении чача игры все тот же Панченко вновь выводит "Динамо" вперед. Кульминация же поединка наступила на 84 минуте, когда игрок "Арсенала" Игорь Горбатенко установил окончательный счет – 3:3.

"Динамо" набрало 33 очка и финишировало по итогам сезона на 12 строчке РПЛ. "Арсенал" же с 46 баллами завершил чемпионат на шестой позиции.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Ахмат" – "Ростов" (1:0), ЦСКА – "Крылья Советов" (6:0), "Анжи" – "Урал" (0:2), "Оренбург" – "Спартак" (2:0), "Зенит" – "Енисей" (4:1).