Новости Спорт

Все видео этой рубрики
26 мая 201916:25

"Динамо" дебютировало на новой арене результативной ничьей с "Арсеналом"

фото: twitter.com/FC Dynamo Moscow

Московское "Динамо" официально совершило долгожданное новоселье и переехало из подмосковных Химок в Петровский парк Москвы – на обновленную арену. Стартовый матч динамовцы ознаменовали результативной ничьей с тульским "Арсеналом – 3:3.

Динамовцы открыли счет уже на второй минуте матча, после того, как первый гол на "ВТБ Арене" забил португалец Мигел Кардозу. Однако спустя почти 15 минут защитник "бело-голубых" отличился автоголом и сравнял счет.

Впрочем, на перерыв команды ушли при преимуществе хозяев поля – на 29 минуте форвард "Динамо" Кирилл Панченко вывел свою команду вперед. Во второй половине встречи "оружейник" Резиуан Мирзов с пенальти вновь нивелировал преимущество динамовцев.

Но перестрелка между соперниками продолжилась и по истечении чача игры все тот же Панченко вновь выводит "Динамо" вперед. Кульминация же поединка наступила на 84 минуте, когда игрок "Арсенала" Игорь Горбатенко установил окончательный счет – 3:3.

"Динамо" набрало 33 очка и финишировало по итогам сезона на 12 строчке РПЛ. "Арсенал" же с 46 баллами завершил чемпионат на шестой позиции.

В остальных встречах были зафиксированы следующие результаты: "Ахмат" – "Ростов" (1:0), ЦСКА – "Крылья Советов" (6:0), "Анжи" – "Урал" (0:2), "Оренбург" – "Спартак" (2:0), "Зенит" – "Енисей" (4:1).

Сейчас

16:26

Два взрыва прогремели в Катманду, есть погибшие

15:03

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ

13:50

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

12:53

В Каннах столкнулись яхты: погиб человек

12:36

Иран предлагает соседям подписать акт о ненападении

07:13

Япония рассматривает Россию как приоритетное турнаправление

05:08

Украина грозит России "гамбургскими" санкциями из-за "керченских моряков"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Перу продолжает трясти: есть разрушения и пострадавшие

Перу продолжает трясти: есть разрушения и пострадавшие

2 часа назад
Французский депутат предложил "покончить с антироссийской истерией"

Французский депутат предложил "покончить с антироссийской истерией"

4 часа назад
Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

Коломойский призвал Зеленского отказаться от помощи МВФ или объявить дефолт

1 час назад
Иран предлагает соседям подписать акт о ненападении

Иран предлагает соседям подписать акт о ненападении

3 часа назад
На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

На кресло Терезы Мэй претендуют уже восемь политиков

3 часа назад
Мария Захарова: санкции "штампуют на потоке" уже без повода

Мария Захарова: санкции "штампуют на потоке" уже без повода

1 час назад
Португалец Кардозу забил первый гол на обновленном стадионе "Динамо"

Португалец Кардозу забил первый гол на обновленном стадионе "Динамо"

2 часа назад
"Медом не корми - дай страшно возбудиться". Симоньян прокомментировала твит Макфола

"Медом не корми - дай страшно возбудиться". Симоньян прокомментировала твит Макфола

32 минуты назад
Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

Пожар и взрыв в Германии: в жилом доме устроили склад химикатов

1 час назад
В Москву придет аномальная жара

В Москву придет аномальная жара

2 часа назад
За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

За бомбу в московском метро приняли пакет с проволокой

2 часа назад
Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

Министра из Аджарии уволили после выступления российского детского ансамбля

2 часа назад
Драка со стрельбой произошла в Киеве

Драка со стрельбой произошла в Киеве

1 час назад
Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

Атаковать Балтимор хакерам помогла программа, созданная в АНБ

3 часа назад
Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

Эксперты рассказали, где за рубежом лучше покупать квартиру для сдачи в аренду

5 часов назад
Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

Новый фильм Федора Бондарчука "Вторжение": премьера трейлера и постера

23.05.2019 12:55
Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

Нужна помощь: Рамазана Хайруллина спасут дорогие лекарства

20.05.2019 08:46
СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

СКР выясняет обстоятельства смерти "телефонного террориста"

3 минуты назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором

5 минут назад
Вооруженные дробовиком посетители кафе напали на сотрудника ДПС в Волхове

Вооруженные дробовиком посетители кафе напали на сотрудника ДПС в Волхове

1 час назад
Алина Загитова назвала Плющенко и Ханю королями в фигурном катании

Алина Загитова назвала Плющенко и Ханю королями в фигурном катании

1 час назад
На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

На Западной Украине совершено нападение на храм канонической церкви

1 час назад
Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

Во время закрытия Каннского фестиваля у набережной Круазетт столкнулись две яхты

3 часа назад
Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

Объективных причин нет: Козак рассказал Путину, почему в Севастополе не строят больницы

3 часа назад
Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

Жительница Барнаула погибла под фурой, спасая своих детей

3 часа назад
Вице-спикер Верховной рады заступилась за сторонников импичмента Зеленского

Вице-спикер Верховной рады заступилась за сторонников импичмента Зеленского

3 часа назад
Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

Президентские выборы в Литве: антироссийская риторика немного смягчилась

3 часа назад
Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

Таксист открыл огонь из пистолета-пулемета в ходе драки в Подмосковье

5 часов назад
Правозащитники проверили условия содержания норвежского шпиона в СИЗО

Правозащитники проверили условия содержания норвежского шпиона в СИЗО

5 часов назад
В ДНР задержаны украинские диверсанты преклонного возраста

В ДНР задержаны украинские диверсанты преклонного возраста

5 часов назад
Зеленский сделает из Украины базу для покорения мира

Зеленский сделает из Украины базу для покорения мира

5 часов назад
Пьяный покупатель чуть не свернул шею ребенку в киевском супермаркете

Пьяный покупатель чуть не свернул шею ребенку в киевском супермаркете

6 часов назад
Забил и засчитал: футбольный арбитр отметился голом в Нидерландах

Забил и засчитал: футбольный арбитр отметился голом в Нидерландах

6 часов назад
Директор школы в Якутии не поладил с подростками и получил два удара ножом

Директор школы в Якутии не поладил с подростками и получил два удара ножом

7 часов назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13

Концепт: как будет выглядеть iOS 13

7 часов назад
Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

Турцию подозревают в отправке оружия противникам Сирии и России

8 часов назад
Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

Выборы президента в Алжире могут перенести из-за отсутствия кандидатов

8 часов назад
Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

Королева фламенко Патриция Герреро выступит в Доме музыки

21.05.2019 15:59