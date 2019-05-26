Боец UFC похитил ребенка, избив бывшую супругу

Известный боец смешанного стиля Алекс Оливейра угодил в громкий скандал. Выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате бразилец в состоянии алкогольного опьянения приехал к бывшей жене, избил ее и похитил их общего ребенка.

Изначально Оливейра попросил у своей экс-супруги покатать ребенка на велосипеде, но та ответила ему отказом, видя его состояние, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Globo. Ответ девушки привел в ярость спортсмена и тот начал избивать ее, одновременно вырывая ей волосы.

На этом Оливейра не успокоился и после избиения принялся рушить дом. Он разбил стекла и выбил дверь, после чего насильно взял ребенка и уехал с ним на велосипеде. Но прогулка не задалась – боец просто-напросто оставил пятилетнего ребенка на трассе и скрылся.

На данный момент его точное местонахождение остается неизвестным для полиции.