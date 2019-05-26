26 мая 201917:41
Roland Garros. Светлана Кузнецова завершила выступления в первом круге
Российская теннисистка Светлана Кузнецова завершила свои выступления на турнире "Большого шлема" – Открытом чемпионате Франции. В стартовой встрече соревнования россиянка потерпела поражение от словацкой соперницы Кристины Кучовой.
Имеющая 102 номер мирового рейтинга Кузнецова проиграла по итогам двух партий – 4:6, 2:6. Общая продолжительность матча составила 1 час 9 минут. Представительница Словакии продолжит борьбу во втором круге Roland Garros. Она являеся 189 ракеткой мира.
Соперницей Кучовой станет либо Мэдисон Бренгл из США, либо Каролина Плишкова из Чехии.
Отметим, что ранее во второй круг Открытого чемпионат Франции пробилась другая россиянка Анастасия Потапова.
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