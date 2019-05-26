Время действовать: США могут "погасить" всю мобильную связь на планете

"Вести недели" уже рассказывали о том, что президент Трамп ввел своим указом чрезвычайное положение в США из-за угроз проникновения китайских цифровых технологий и китайского оборудования новой системы связи 5G. В результате Министерство торговли США внесло китайского цифрового гиганта компанию Huawei и еще 70 ее дочерних фирм в черный список. Последовало продолжение.

Американская компания Google отказалась от сотрудничества с Huawei и объявила, что отныне Huawei лишается права устанавливать на свои смартфоны мобильную операционную систему Андроид — собственность Google. Также Huawei не сможет продавать смартфоны с предустановленной системой Google Рlay, где 2,5 миллиона всевозможных приложений, включая почту, карты, YouTube и другие сервисы на все случаи жизни.

Кроме того, несколько американских производителей -- поставщиков электронных чипов для смартфонов Huawei — объявили о прекращении сотрудничества с китайцами. Это, например, Intell и Qualcomm. Еще американская компания Microsoft удалила из своих интернет-магазинов ноутбуки Huawei с операционной системой Windows.

Коммерчески компаниям, будь то Google, Intell или Microsoft, это совсем не выгодно — потеря гигантского рынка. Ведь Huawei — самая быстрорастущая компания в мире, а по продажам своих смартфонов обошла ай-фоны от Apple и уже наступает на пятки лидеру продаж корейскому Samsung. Но приказ есть приказ, и волю президента США приходится исполнять.

Правда, позже Министерство торговли США объявило об отсрочке всех ограничений для Huawei до 19 августа. Но принципиально ничего не меняется. Через три месяца, по мысли американцев, смартфоны от Huawei без обновлений операционной системы должны начать превращаться в "кирпичи". То есть пока — передышка, время для переговоров и поисков решений, будь то совместных или индивидуальных.

В любом случае случившееся дает всем ясно понять, что американцы могут отключать от своих систем и технологий по своей прихоти кого угодно, будь то компании или даже целые страны. Что это означает? А то, что сейчас в мире — лишь две мобильные операционные системы — i-OS для iPhone и Apple и Android для всех остальных смартфонов. Обе системы — американские. То есть при желании США, образно говоря, могут "погасить" всю мобильную связь на планете.

Поскольку США капризны, непредсказуемы и эгоцентричны, то человечеству — самое время избавиться от иллюзий и заняться проблемами безопасности. Ведь как сейчас получается, даже у Евросоюза нет своей мобильной операционной системы, своего поисковика, своих почтовых приложений, своего мессенджера, а свои социальные сети - лишь в зачатке. Все — американское, включая программное обеспечение для американского оружия, что в основе арсеналов НАТО.

Россия в отличие от Европы — куда в лучшем положении. Все то, что мы перечислили из того, чего у Европы нет, у нас есть, включая свою, уже разработанную мобильную операционную систему "Аврора". Смартфоны с ней уже существуют, и обеспечены ими поначалу будут силовики и госслужащие, разговоры которых должны быть защищены. А потом, как это и было с картой "Мир", отечественная новинка пойдет в народ.

Нас же уже отключали от Visa и MasterCard, теперь для надежности есть национальная платежная система — карты "Мир". Вот еще недавно был слышен громкий блогерский смех по поводу принятого у нас в апреле закона о "суверенном" Интернете. А сейчас на фоне истории с Huawei стало понятно, что то был дальновидный шаг. Ведь и Интернет — американское изобретение, и все базовые ключи от Сети, следовательно, — в США.

Коли совсем по-простому, то если, например, в ванной выключатель света снаружи, то вам его может кто-то отключить либо, ненароком, либо в шутку, либо чтобы досадить, и вы будете кричать изнутри: "Эй, свет там включите!" А если у вас клавиша внутри, вы вошли, включили свет и спокойно занимаетесь своими делами -- никто вас не беспокоит. Так вот сейчас, приняв закон о независимом Интернете, Россия, образно говоря, переносит всевозможные выключатели к себе внутрь, чтобы никто снаружи не щелкал по ним и чтобы не нужно было кричать: "Эй, там снаружи, включите!"

Так что если Америка захочет в один прекрасный момент выключить нам Интернет, надеюсь, Россия успеет подготовиться к тому, чтобы Сеть у нас работала устойчиво. Европа, кстати, такой задачи для себя пока не ставила. Но и, надо признать, в деле информационной безопасности европейцы идут по нашим следам, во многом копируя российское законодательство. Так, в Германии и Британии вслед за Россией создаются аналоги нашего Роскомнадзора для контроля вредоносного контента в Интернете.

Ну, а сама Huawei как высокотехнологичная китайская компания без американского Android не пропадет. Еще в марте объявлено, что Huawei уже располагает собственной операционной системой на случай ухудшения отношений с США. Сейчас она тестируется и в ближайшей перспективе заменит Android.

Решаема проблема и с приложениями от Google Рlay. Есть аналоги, и их можно быстро развить. Что же касается американских электронных чипов, то Huawei всегда придерживалась политики "1+1", то есть к одному купленному в США чипу добавляла свой, произведенный в Китае. Так что и с чипами проблем не будет.

И что в результате? Трамп оказал Америке медвежью услугу. Мало того что компании Соединенных Штатов теряют огромные рынки уже сейчас, так и в будущем их позиции ослабнут из-за того, что в мире запущен процесс, я бы сказал, усиления защиты технологического суверенитета. Это раньше Android воспринимался словно общее солнце, на которое у всех равные права и им можно пользоваться без ограничений. После того как солнце кому-то Америка решила "выключить", и другие задумаются, какими по счету они окажутся в очереди. Это означает, что США утратят нынешние монополии, а влияние Америки на мир будет неизбежно сокращаться, со всеми сопутствующими для нее финансовыми потерями.