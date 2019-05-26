Два периода позади. Российские хоккеисты сравняли счет с чехами

В Братиславе завершился второй период матча за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею. Хоккеистам сборной России удалось сравнять счет в игре с командой Чехии. Перед заключительным периодом счет 2:2.

Едва команды начали второй игровой отрезок, как спустя 39 секунд после возобновления встречи Артем Анисимов восстановил статус-кво. После неудачной попытки выноса шайбы из своей зоны защитника чешской команды Никита Гусев подхватил игровой снаряд, а набежавший Анисимов с ходу поразил ворота соперника.