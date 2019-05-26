Федор Чалов выиграл спор бомбардиров РПЛ 2018/19

Нападающий московского ЦСКА и сборной России Федор Чалов по итогам сезона 2018/19 российской премьер-лиги стал лучшим бомбардиром. Россиянин провел все 30 игр РПЛ, в которых отметился 15 забитыми голами.

Примечательно, что Чалов также стал самым молодым лучшим бомбардиром национального первенства. На момент заключительной игры ЦСКА в турнире против "Крыльев Советов" Федору исполнилось 21 год и 46 дней. Он побил рекорд Игоря Симутенкова, державшийся с 1994 года. Он равнялся 21 году и 217 дням.

В тройку самых результативных снайперов также вошел нападающий петербургского "Зенита" Сердар Азмун, который в 26 встречах поразил ворота соперников 13 раз. Тройку замкнул шведский игрок "Краснодара" Виктор Классон – в 29 поединках он отличился 12 голами.