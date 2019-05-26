Сын экс-сенатора намеренно сбил инспектора ДПС во время погони в Москве

Старшего сына бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова Тимура задержали в Москве после непродолжительной погони — он отказался подчиниться требованиям инспекторов и намеренно сбил сотрудника ДПС. Камера наблюдения зафиксировала момент наезда.

Завязка конфликта произошла, как уточняет РЕН ТВ, поздним вечером 25 мая на Кутузовском проспекте, когда стражи порядка остановили черный Land Cruiser для проверки документов. Сидевший за рулем 27-летний Тимур выслушал просьбу инспектора, после чего вдавил педаль газа в пол и попытался скрыться. На Мосфильмовской улице, когда он остановился на светофоре, его настигли стражи порядка, но задержать молодого человека не получилось — тот съехал на тротуар, сбив при этом сотрудника ДПС, и скрылся.

Примерно через 15 минут Land Cruiser блокировали на Большой Филевской улице, Тимур, как утверждают свидетели, вел себя неадекватно.

О полученных инспектором травмах информации не поступало. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Членом Совета Федерации Амир Галлямов был с июня 2007 по март 2012 года, после чего несколько месяцев возглавлял подмосковное министерство физической культуры, спорта и туризма.