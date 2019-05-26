Порядка 30 человек пострадали от торнадо в Оклахоме

Порядка 30 человек пострадали от торнадо в городе Эль-Рено (штат Оклахома), сообщает телеканал ABC. Большая часть пострадавших доставлены в клиники на машинах скорой помощи, других привезли соседи или родственники. Степень тяжести нанесенных травм варьировалась от незначительных до критических. Некоторым пришлось сделать срочные операции.

В результате торнадо были повреждены несколько зданий, включая местный отель. Идет разбор завалов. Точное число пропавших без вести пока неизвестно.

Торнадо бушуют в США уже пятый день в пяти штатах. Больше всего от удара стихии досталось Оклахоме и Канзасу — здесь метеорологи объявили о самом высоком уровне угрозы за последние годы, а также предупредили об угрозе наводнения. Решается вопрос об эвакуации жителей из опасного района.