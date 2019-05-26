Как во Пскове восстанавливают великое наследие
26 мая в Страсбурге Патриарх всея Руси Кирилл освятил только что построенный храм Всех Святых. Крестный ход и Божественная литургия, что транслировалась для собравшихся вокруг через динамики и на большие экраны, -- всех желающих, храм, рассчитанный на 500 человек, не вместил. Новый собор уже называют жемчужиной или "белым лебедем" Страсбурга.
А в Псковской области развернулась акция "Наши древние храмы". Идея в том, чтобы силами волонтеров — любителей древнерусской архитектуры — благоустроить и привести в порядок десятки шедевров отечественного зодчества.
Это в мегаполисе — пробки, а в Пскове — заводи. Утром разделенный рекой город энергично форсирует мосты. Юристы, менеджеры, художники и среди них — пекари — в Пскове самые уважаемые профессионалы. Здесь говорят так: все по воле Господа и в наших руках.
Как обустроить Псков, здесь вроде бы знает каждый. Кисточки, краску, грабли, лопаты и тачки раздают волонтерам. Андрей Козловский — пенсионер, живет по соседству, пришел на помощь сразу, как только узнал от соседей, что храму нужны умелые руки.
Часть средств на восстановление древних храмов собрали через благотворительный фонд и организовали гуманитарную акцию "Наши древние храмы".
Псков – город крошечный, всего 200 жителей и 40 храмов. История здесь вписана в жизнь. Храм Василия на горке . С его колокольни колокол созывал горожан в минуты опасности и тревоги. Волонтеры под руководством настоятеля стараются воссоздать храм со всей возможной деликатностью.
В Троицком соборе — жемчужине Псковского кремля — работы в самом разгаре. Кроме иконостаса капитально ремонта требуют крипта и стены храма.
Совсем скоро начнется тщательная и осторожная реставрация всех областных памятников церковной архитектуры. 12 миллиардов рублей из федерального бюджета.
"Предстоит большая реставрация. И все об этом знают, мы объявили об этом во Пскове. Но дожидаться реставрации, как видите, никто не хочет, все хотят внести свой посильный вклад", — отметил Тихон, митрополит Псковский и Порховский.
Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь — один из самых крупных мужских монастырей России. Но главное — в монастыре за всю его историю с XV века ни разу не прерывалась монашеская традиция. Нет такого другого места в России.
Успенский храм — центральный храм монастыря. Иконостас пожертвовала императрица Елизавета, а вот то, ради чего ос всего света едут паломники, уникальная реликвия, икона Успения Божьей Матери. Она творит чудеса.
От чистоты исторического стиля зависит культурное лицо города. Тихий летний пейзаж художник Александр Бушуев, начинавший в творческой группе "Митьки", вписывает в квадрат холста. За чашкой душистого иван-чая говорить о том, как сегодня меняется Псков, особенно приятно.
"Если люди вспомнят историю и соборно будут решать накопившиеся задачи, то горы можно свернуть", — уверен Бушуев.
Всю неделю в Пскове стучат молотками, что-то красят. И запах краски, смешанный с ароматом сирени, похоже, будет витать над городом еще долго. Летом в Псковской области откроется большой всероссийский лагерь волонтеров.
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