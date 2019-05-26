Илья Воробьев останется главным тренером сборной России по хоккею

Илья Воробьев продолжит тренировать сборную России по хоккею, несмотря на то, что наша команда заняла только третье место. Об этом заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

"Воробьев остается на посту главного тренера, у него еще год контракта", — приводит слова Третьяка ТАСС. В воскресенье сборная России заняла третье место, победив в серии буллитов сборную Чехии 3:2.

Тренер СКА Илья Воробьев возглавлял российскую сборную на двух чемпионатах мира. В прошлом году наша команда выбыла в 1/4 финала, уступив сборной Канады в овертайме 4:5.