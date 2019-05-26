Сирия: при обстреле Скальбии погибли пять мирных жителей

Боевики обстреляли в воскресенье, 26 мая, сирийский город Скальбия в провинции Хама, в результате погибли пять мирных жителей, еще 12 человек получили ранения, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

По его словам, террористы из группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (ранее называлась "Джебхат ан-Нусра", запрещена в РФ) обстреляли Скальбию пять раз. Огонь велся с территории Идлибской зоны деэскалации из реактивных систем залпового огня.

Как заявил Купчишин, в общей сложности было выпущено 38 ракет, несколько попали в местную больницу.

Кроме того, за минувшие сутки боевики обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Латакия, Хама, а также город Хама.

На днях военнослужащие сирийской армии отразили атаку в провинции Хама, уничтожены более 50 террористов и бронетехника.