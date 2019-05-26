На озере в Конго затонула лодка: 30 человек погибли, около 200 пропали без вести

На озере Маи-Ндомбе в западной части Конго произошло крушение небольшого судна, в результате чего лодка затонула. Погибли 30 человек, около 200 считаются пропавшими без вести.

Мэр города Инонго Саймон Вэмба сообщил, что большинство пассажиров были учителями местных школ, которые по озеру отправились в районный центр для получения зарплаты.

Ситуация с поиском людей осложняется тем, что до сих пор нет точной цифры количества пассажиров, которые находились на борту. По словам местных властей, речь может идти о "нескольких сотнях человек", сообщает ТАСС.

На данный момент известно, что 80 пассажиров точно спаслись.