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27 мая 201902:15 Варвара Невская

В России завершились праймериз "Единой России"

В России завершились праймериз "Единой России"

В России завершились праймериз "Единой России". В 32 регионах выбирали кандидатов, которые представят партию в единый день голосования 8 сентября. По предварительным подсчетам, на избирательные участки пришли около полутора миллионов человек. Итоги праймериз подведут к ближайшему вторнику.

Поздний вечер воскресенья. В ситуационном центре, который развернулся на базе центрального исполкома "Единой России", горят почти все окна, ведь, несмотря на окончание выходного дня, здесь в самом разгаре день рабочий. Именно сюда приходит информация об итогах предварительного голосования из всех участвующих регионов страны. Работа здесь будет продолжаться всю ночь, центр закроется только в восемь утра понедельника.

Ситуационный центр — мозг масштабной компании, единственной в своем роде. Подобные праймериз, где кандидатов в депутаты партия определяет путем народного голосования, проходят только в "Единой России". Все данные поступают в онлайн-режиме, и каждый раз явка растет. На 9 вечера по Москве — 9,35%, а это свыше полутора миллиона россиян, сделавших свой выбор. В постоянном контакте с центром находятся регионы — молодые кандидаты, наблюдатели, волонтеры и местные исполнительные комитеты. С ними на связь выходит лично председатель партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Это испытание на прочность для кандидатов, демонстрация собственных политических навыков, возможности отстаивать свою позицию, быть убедительным для граждан нашей страны, доносить позицию партии, отстаивать точку зрения, которая в наибольшей степени соответствует интересам граждан РФ, — говорит Дмитрий Медведев. — На этих предварительных выборах около 40% — это молодежь в возрасте до 35 лет​. Это нормально, потому что это означает, что партия обновляется, в нее приходят молодые сторонники. Это очень важная тенденция".

На связи находятся Татарстан, Крым, Брянск, Пензенская и Свердловская области. Диалог ведется не только вокруг предварительного голосования, но и о насущных проблемах регионов. Ведь чтобы определить кандидатов на грядущие выборы в сентябре, помимо предвыборных компаний за ними должны стоять и реальные дела. Однопартийцам из Мурманска Дмитрий Медведев поручает оказать поддержку и необходимую помощь в строительстве стадиона для одной из сельских школ Кольского полуострова.

"Хочу, чтобы вы вместе с коллегами помогли нашим школьникам, которые живут в Кольском районе в деревне Минькино, — построить стадион. Они обратились ко мне с просьбой сделать это, — говорит председатель партии. — Прошу за этот проект взяться, запланировать соответствующие средства в бюджете и реализовать его".

Но, как оказалось, об этом уже позаботились, средства в размере почти 8 миллионов рублей выделены. Спортивный объект должен открыться уже первого сентября.

У каждого региона свои проблемы, цели и задачи; желающих побороться в предвыборной гонки немало. Всего на участие в предварительном голосовании выдвинулось 4634 человека, из них 4503 зарегистрировались в качестве кандидата. Для голосования было открыто свыше 3000 участков в 32 российских регионах. Отдать свой голос можно было не только непосредственно на участке, но и не выходя из дома на специальном сайте. В среднем явка по регионам составляла от 12 до 20%.

"Наиболее высокая явка там, где кандидаты предоставили возможность избирателям собирать их наказы, предложения. Один из регионов представил так называемую "Народную программу", — говорит Александр Грибов, заместитель секретаря генерального совета "Единой России". — И принципиально важно, чтобы не только победитель в дальнейшем ее реализовывал, но и каждый участник предварительного голосования с его идеями, — по сути это не его идеи, а идеи избирателей, которые его поддержали — эти предложения в "народную программу" включил и контролировал ее исполнение".

Конкуренция среди участников немаленькая — 4,2 человека не место. И что немаловажно, большое участие молодежи среди участников и среди голосующих, что логично, ведь молодые кандидаты интересны молодому электорату.

Путем предварительного голосования, опираясь на выбор граждан, "Единая Россия" определит кандидатов, которые будут выдвигаться от партии в Госдуму, Законодательные собрания, административные центры и органы самоуправления на грядущих выборах 8 сентября текущего года.

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