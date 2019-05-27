Нововведения ЕГЭ-2019: два уровня математики на выбор и китайский язык

Основной период ЕГЭ 2019 года стартует 27 мая с экзаменов по географии и литературе.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали почти 54 тысячи человек. Работа по литературе состоит из двух частей и включает 17 заданий. На работу отводится три часа 55 минут. Минимальный балл на ЕГЭ по литературе — 32.

ЕГЭ по географии будут сдавать почти 24 тысячи человек. Работа состоит из двух частей, включающих 34 задания, которые надо будет выполнить за три часа. Минимальный балл на ЕГЭ по географии — 37.

На официальном сайте мэра Москвы размещена информация о том, что около 90 тысяч человек зарегистрировались в столице на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в основной период.

Уточняется, что из этого количества около 61 тысячи — выпускники 2019 года, больше 10 тысяч — выпускники прошлых лет, примерно17 тысяч — ученики, которые завершили освоение отдельных предметов (10-й класс).

Более двух тысяч студентов колледжей и техникумов, около 70 учеников иностранных образовательных организаций и более 50 выпускников, не сдавших ЕГЭ в 2018 году также входят в число сдающих ЕГЭ в 2019, передает ТАСС.

Более 330 пунктов проведения экзаменов оснащены камерами видеонаблюдения.

29 мая пройдет ЕГЭ по математике. В этом году есть нововведение — выпускники могут выбрать для сдачи либо базовый, либо профильный уровень ЕГЭ по математике.

Впервые в этом году можно сдать ЕГЭ по китайскому языку.

Основной период ЕГЭ 2019 года в России проходит с 27 мая по 1 июля.