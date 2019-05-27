ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам

Российские хоккеисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира. В матче за третье место, который прошел в Братиславе, команда выиграла у чехов со счетом 3:2; судьба встречи решилась в серии буллитов. Победу на чемпионате празднуют финны: в первом периоде финала они уступили канадцам 0:1, во втором сравняли счет, а затем вырвались вперед. Итог — 3:1

Матчи за третье место — это всегда вопрос мотивации. Только вчера ты проиграл в полуфинале и лишился шансов бороться за золото — и уже сегодня нужно вновь выходить на площадку. Россия после болезненного поражения в полуфинале от финнов, Чехия — после разгрома от сборной Канады.

Против сборной Чехии на этом чемпионате мира команда Ильи Воробьева уже играла на групповом этапе — тогда победили 3:0. В матче за бронзу между этими же соперниками содержание игры получилось абсолютно другим. Все начиналось неплохо: Михаил Григорёнок удачно подставил клюшку после броска Михаила Сергачева. Но еще до конца первого периода россияне оказались в роли отыгрывающихся. Сначала чехи подловили нас на неудачной пересменке, а потом забросили после выигранного вбрасывания. 2:1 в пользу сборной Чехии после первого периода.

В самом начале второго периода Артем Анисимов счет сравнял. В том эпизоде Никита Гусев красиво с разворота на 360 обыграл защитника, а под шайбу подстроился как раз Анисимов. Небольшой рикошет и гол. 2:2 так и осталось до конца третьего периода. Потом был овертайм 10 минут в формате 3 на 3, в котором голов также не было, а быть могли. Никита Гусев не попал в пустой угол. В том, что судьба бронзовых медалей решилась в серии послематчевых буллитов — заслуга в первую очередь Андрея Василевского. Вратарь — лучший игрок нашей сборной. В матче за бронзу по воротам Андрея Василевского чехи нанесли полсотни бросков.

Василевский не пропустил ни одного буллита. А точные попытки Ильи Ковальчука и Никиты Гусева — и вот у нашей команды бронзовые медали чемпионата мира.



В Братиславе команда Ильи Воробьева провела 10 матчей, в которых одержала 9 побед.



Чемпионат мира в Словакии завершен. Из Братиславы сборная России уезжает с бронзой. Психологически считается, что выиграть малый финал и получить бронзовые медали — это лучше, чем проиграть в финале. Наверное, нынешний состав нашей команды мог рассчитывать на большее, но любые медали чемпионата мира — это всегда ценно.

Сезон завершен. Впереди у хоккеистов отпуск.