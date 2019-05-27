Спасателям удалось ликвидировать открытое горение на траулере "Остров Сахалин"

Представитель регионального главка МЧС РФ сообщил, что спасателям удалось ликвидировать открытое горение на большом рыболовецком траулере "Остров Сахалин", который загорелся в воскресенье утром у причала в поселке Преображение в Приморье. В настоящее время идет проливка помещений.

По данным МЧС, пожар локализовали в 18.46 (по местному времени) на общей площади 500 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано в 00.59 (местное время), передает РИА Новости.

В трюме большого рыболовного морозильного траулера утром начался пожар​​​. Экипажа на борту судна нет.

В МЧС рассказали, что угрозы загрязнения окружающей среды нет. Пострадавших в результате пожара нет.