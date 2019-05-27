Магомед Адиев покинул пост главного тренера "Анжи"

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев объявил о своей отставке. Это произошло сразу после окончания встречи 30 тура российской премьер-лиги, в котором махачкалинцы проиграли дома "Уралу" 0:2.

На протяжении всего сезона "Анжи" испытывал серьезные финансовые проблемы, что и стало главной причиной неудачи команды из Дагестана. "Анжи" занял предпоследнее место и покинул элиту российского футбола. Под угрозой находится существование клуба из Махачкалы.

Магомед Адиев, доработавший до конца сезона, покинул пост главного тренера. "Мы сделали все, что смогли и теперь расходимся по домам и будем смотреть, кто нас защитит. Мы были на передовой, делали что могли и теперь отходим в тылы. На первый план должны выйти другие люди, чтобы решить, что будет с клубом. Это моя заключительная пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло", — приводит слова Адиева Чемпионат.com.