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27 мая 201904:21

Магомед Адиев покинул пост главного тренера "Анжи"

фото: twitter.com/ФК ²Анжи›

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев объявил о своей отставке. Это произошло сразу после окончания встречи 30 тура российской премьер-лиги, в котором махачкалинцы проиграли дома "Уралу" 0:2.

На протяжении всего сезона "Анжи" испытывал серьезные финансовые проблемы, что и стало главной причиной неудачи команды из Дагестана. "Анжи" занял предпоследнее место и покинул элиту российского футбола. Под угрозой находится существование клуба из Махачкалы.

Магомед Адиев, доработавший до конца сезона, покинул пост главного тренера. "Мы сделали все, что смогли и теперь расходимся по домам и будем смотреть, кто нас защитит. Мы были на передовой, делали что могли и теперь отходим в тылы. На первый план должны выйти другие люди, чтобы решить, что будет с клубом. Это моя заключительная пресс-конференция в лице главного тренера "Анжи". Всем понятно, что я покину это кресло", — приводит слова Адиева Чемпионат.com.

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