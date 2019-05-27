Итоги голосования в Европарламент: правила игры меняются

Выборы в Европарламент прошли при более высокой явке, нежели в 2014 году. В 28 странах ЕС явка составила более 50 процентов.

По предварительным итогам голосования, в Италии и Бельгии лидируют правые, в Австрии – правящая партия главы правительства Себастьяна Курца, в Германии – партия Ангелы Меркель, которая, однако, показала худший за свою историю результат.

В Великобритании больше всего голосов получила партия "Брексит", которую возглавляет Найджел Фараж. Консерваторы серьезно сдали позиции, заняв лишь пятое место.

В Греции в лидеры вырвалась оппозиционная партия "Новая демократия", правящая партия во главе с премьером Ципрасом уступила им примерно 9%. Алексис Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов.

В целом, отметил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, расклад сил в Европе меняется. Жители стран ЕС устали от запутанной политики Брюсселя.

"Лидерство партии "Лига" в Италии, "Национального объединения" во Франции и Партии Brexit в Великобритании на прошедших выборах в Европарламент стало знаком перемен в Европе и началом "нового европейского Возрождения". Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил. Предварительные итоги голосования говорят нам, что правила игры меняются", — заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.