Итоги голосования в Европарламент: правила игры меняются
Выборы в Европарламент прошли при более высокой явке, нежели в 2014 году. В 28 странах ЕС явка составила более 50 процентов.
По предварительным итогам голосования, в Италии и Бельгии лидируют правые, в Австрии – правящая партия главы правительства Себастьяна Курца, в Германии – партия Ангелы Меркель, которая, однако, показала худший за свою историю результат.
В Великобритании больше всего голосов получила партия "Брексит", которую возглавляет Найджел Фараж. Консерваторы серьезно сдали позиции, заняв лишь пятое место.
В Греции в лидеры вырвалась оппозиционная партия "Новая демократия", правящая партия во главе с премьером Ципрасом уступила им примерно 9%. Алексис Ципрас объявил о проведении досрочных парламентских выборов.
В целом, отметил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, расклад сил в Европе меняется. Жители стран ЕС устали от запутанной политики Брюсселя.
"Лидерство партии "Лига" в Италии, "Национального объединения" во Франции и Партии Brexit в Великобритании на прошедших выборах в Европарламент стало знаком перемен в Европе и началом "нового европейского Возрождения". Европа устала быть рабыней элит, корпораций и влиятельных сил. Предварительные итоги голосования говорят нам, что правила игры меняются", — заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
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