Президент США первым из мировых политиков встретился с новым японским монархом

Император Японии Нарухито встретился с президентом США Дональдом Трампом в своем дворце в Токио. Американский президент стал первым иностранным лидером, который удостоен приема у нового японского монарха.

После окончания аудиенции Трамп отправился на переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Несмотря на взаимные реверансы, у сторон сохраняются серьезные разногласия. Вашингтон и Токио не могут договориться о тарифах на поставки японских автомобилей в США и американской сельхозпродукции в Японию. По оценкам местной прессы, ни о какой торговой сделке в ходе визита Трампа не может быть и речи.

Кроме того, стороны по-разному смотрят и на отношения с Пхеньяном. В Токио недовольны мягкой реакцией Вашингтона на последний пуск северокорейских ракет. Политологи считают, что в случае неудачных переговоров в этот раз стороны могут даже отказаться от совместного заявления по итогам, передает телеканал "Россия 24".