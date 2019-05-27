При пожаре в жилом доме в Татарстане пострадали взрослый и трое детей

В пресс-службе МЧС России сообщили, что трое детей и один взрослый пострадали при пожаре в пятиэтажном жилом доме в городе Азнакаево в Татарстане.

Возгорание произошло в комнате на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Тукая​​​. Среди пострадавших – взрослый 1997 года рождения и трое детей 2013, 2014 и 2017 годов рождения. Все они доставлены в Азнакаевскую центральную районную больницу. По словам врачей, у всех отравление продуктами горения, передает РИА Новости.

К ликвидации пожара были привлечены восемь единиц техники и 26 человек.