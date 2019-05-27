Освидетельствование дважды в год: Минобороны ужесточит прохождение призывниками медкомиссии

В военкоматах меняется процедура прохождения медкомиссии. Дважды в год врачи смогут перепроверять здоровье получивших отсрочку призывников. Это испортит жизнь тем, кто продает и покупает медсправки. Впрочем, эксперты опасаются, что это осложнит жизнь и обладателям серьезных диагнозов, включая инвалидность.

Это содержание поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе". Они будут окончательно доработаны до конца мая и направлены в Госдуму, сообщает газета "Известия". Они позволят комиссиям военкоматов ставить под сомнение заключения гражданских медиков и отправлять призывников на обследования в госпиталь.

Кроме того, в законопроекте меняется юридическое определение: поверхностное изучение состояния здоровья "осмотр" меняется на "освидетельствование" — обследование с заключением о степени годности к военной службе.

Медицинское освидетельствование, по законопроекту, можно проводить неограниченное количество раз.

"Важно соблюсти баланс — не задергать потенциальных призывников, это не должно превратиться в охоту на ведьм", — подчеркивает эксперт, учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств "Гвардия" Олег Жердев.

Доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета "Офицеров России" полковник Александр Перенджиев подчеркивает, что правило о регулярном переосвидетельствовании призывников касается только тех, у кого есть надежда на выздоровление. Призывники с серьезной инвалидностью или неизлечимой болезнью освобождаются от службы раз и навсегда. Впрочем, отметил Перенджиев, не исключено, что где-то бюрократы будут игнорировать это правило.

Расширяющие полномочия военных медкомиссий изменения вступят в силу после утверждения законопроекта депутатами Думы. Предлагаемые Минобороны уточнения в закон, направленные на борьбу с активировавшимися во время призыва мошенниками, будут внесены и в "Положение о призыве на военную службу граждан РФ".