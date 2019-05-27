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Чемпионат мира-2019 по хоккею 32 минуты назад

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27 мая 201908:35

Тренер сборной Финляндии: наша команда очень сильна ментально и физически

EPA

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен после финальной победы на чемпионате мира по хоккею с шайбой, который прошел в Словакии, рассказал, за счет чего его команда завоевала золотые медали турнира.

"Мы добились большой победы как команда и страна. Вместе со всей подготовкой мы шли вместе семь недель, мы очень сильны ментально и физически… В двух главных матчах турнира против России и Канады мы пропустили всего один гол", – приводит слова Ялонена РИА Новости.

Напомним, что сборная Финляндии, обыграв в финале канадцев со счетом 3:1, стала трехкратным чемпионом мира. Россияне завоевали бронзовые медали.

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