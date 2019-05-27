В Кузбассе появится научно-образовательный центр аналогичный "Сколково"

Вместе с экспертами "Сколково" ректоры вузов Кузбасса в течение несколькиз дней будут обсуждать создание научно-образовательного центра "Кузбасс". НОЦ "Кузбасс" позволит учёным области тесно взаимодействовать с промышленностью и внедрять свои разработки на производстве. Встреча пройдет в стенах Кемеровского государственного университета, информирует ГТРК "Кузбасс".

Как сообщил глава региона Сергей Цивилев, Кемеровская робласть вошла пятёрку регионов, которым доверили создание научно-образовательных центров мирового уровня. Он отдельно поблагодарил президента за поддержку. Губернатор подчеркнул: "Боролись за это право многие, но выбрали нас. Это большая победа для Кузбасса, но и огромная ответственность".