27 мая 201909:47
С Плесецка запустили навигационный спутник "Глонасс-М"
Воздушно-космические войска России успешно запустили с космодрома Плесецк очередной навигационный спутник "Глонасс-М". Автоматизированный комплекс управления орбитальной группировкой взял под контроль ракету-носитель "Союз-2.1б", которая выводит аппарат в космос, сообщает агентство ТАСС.
На данный момент российская глобальная навигационная система состоит из 26 спутников: 24 работают, один резервный и один на летных испытаниях. По данным из открытых источников, точность навигации ГЛОНАСС составляет не более 4 метров.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Итоги выборов в Европарламент
- В России начинается основная волна ЕГЭ
- "ЕР" извинилась за действия чиновника, напавшего на журналиста ВГТРК
- Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple
- ЧМ по хоккею: золото - финнам, серебро - канадцам, бронза - россиянам
Самое читаемое
-
В Москву идет аномальная жара
- Министра уволили после выступления детского ансамбля
- Радикалы из Астрахани планировали устроить в России переворот
- Китай нашел оружие для борьбы с США
- На границе с Россией задержан финн с шестью яйцами
Телеканал "Россия"
-
Премьера трейлера и постера фильма Федора Бондарчука "Вторжение"
- "Удивительные люди" – 2019. Кастинг!
- Травля Яны Поплавской: сказочный старт и жестокая реальность Красной Шапочки
- "Cибирские мышки": жертвы фотографа-извращенца прерывают молчание
Вести.Экономика
-
Обвал рынков давит на позицию Трампа по Huawei
- Топ-10 компаний с самыми высокими зарплатами в Великобритании
- Ослабление рубля: будет ли еще шанс купить валюту?
- К чему ведут отрицательные ставки и почему не меняют модель потребления?
- Топ-10 городов мира с самым дорогим общественным транспортом
Вести.Hi-tech
-
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows
- Amazon работает над считывателем эмоций
- Российские учёные оживили Джоконду
- Сверхприватный браузер Tor теперь есть на Android
- Honor 20: всё о новом "доступном флагмане"
Авто.Вести.Ru
-
Премьера Renault Arkana для России: цены, детали, первые впечатления
- Камеры научатся "вычислять" водителей-лишенцев
- Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
- Skoda Superb впервые отправилась на бездорожье
- Skoda наконец-то показала обновленный Superb
Недвижимость
-
В какой стране лучше купить квартиру, чтобы сдать ее в аренду
- Дачи продают втрое дешевле заявленной цены
- Мужчина искупался в яме, не выдержав отсутствия горячей воды
- Россияне рассказали об идеальных соседях
- Найдены квартиры по цене подержанной машины
- Пенсионера оштрафовали за отремонтированную дорогу
Вести.Медицина
-
Правда или миф: тренировки на пустой желудок сжигают больше жира
- Целоваться может быть опасно: объясняют ученые
- Есть вопрос: правда ли микроволновка увеличивает риск рака
- Почему недосып вредит сердцу
- Конъюктивит вместо сифилиса, метеоризм вместо беременности и другие ошибки врачей
Вести в 20.00Показать все новости
Вести-Москва
-
Производитель вагонов заплатит за сбой на серой ветке метро
- Правила безопасности при подготовке к ЕГЭ: советы для школьников и родителей
- Дольщикам Urban Group начали выдавать ключи от долгожданных квартир
- Жители Бегового района сражаются за последний свободный клочок земли
- Выходные в столице: дары моря, фестивали и выставки
- Москву ждет дождь с грозой, а потом жара
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Физики сгенерировали под водой самый громкий звук в истории
- Выявлены новые потенциально опасные последствия космических полётов
- Учёные выяснили, что влияет на желание завести собаку
- Российские учёные создали прибор для борьбы с бессонницей
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
Провалы и сенсации ММКФ
- Ким Ки Дук - о взгляде на кино и новых работах
- Максим Аверин о спектакле "Платонов" в Театре Сатиры
- Состоялся модный показ фонда "Русский Силуэт"
Москва 24
-
Не наказуемо? Почему отпустили бросившую ребенка в поликлинике мать
- Быть начеку! Как обезопасить банковские карты от мошенников
- Попавшую в столичную больницу с укусами девочку отправят в соцучреждение
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Задержан избивший пенсионерку в храме москвич
Сегодня
С Плесецка запустили навигационный спутник "Глонасс-М"
55 минут назад
Кремль: судьбу задержанных украинских моряков решит суд
28 минут назад
Иркутский губернатор попал в больницу
57 минут назад
Гуайдо надеется на Норвегию в переговорах с Мадуро
4 часа назад
Huawei против ответных мер Китая в отношении Apple
6 часов назад
Симоньян назвала Ассанжа величайшим журналистом эпохи
18 часов назад
"Спартак" установил клубный антирекорд по забитым мячам
4 минуты назад
Вандалы устроили погром на кладбище в Тынде
1 час назад
В России завершились праймериз "Единой России"
8 часов назад
Андрей Василевский – лучший вратарь чемпионата мира
10 часов назад
Без каст и бедности: Индия проголосовала за новую страну
12 часов назад
Софья Великая выиграла "Московскую саблю"
12 часов назад
"Темная ночь" зазвучала в Польше с новой силой
12 часов назад
Пятиборец Александр Лесун победил на этапе Кубка мира
12 часов назад
По ком плачет Тереза Мэй
12 часов назад
Донбасс ждет шага навстречу со стороны Киева
13 часов назад
Вручение госнаград: таланты, которыми богата Россия
13 часов назад
Московское "Торпедо" вышло в ФНЛ
13 часов назад
В России горят леса, 40 пожаров уже потушили
14 часов назад
В Киеве треснул стеклянный пол нового пешеходного моста
15 часов назад
На слухи о рождении дочери Лазарев ответил с юмором
18 часов назад
Концепт: как будет выглядеть iOS 13
26.05.2019 09:00