Раненного в результате нападения в Тульской области полицейского перевели в Москву

Полицейского, получившего огнестрельные ранения в результате нападения на Косой горе перевезли в Москву. Подозреваемые все еще остаются на свободе. Об этом сообщает ГТРК "Тула".

Напомним, в минувшую пятницу возле дома №45 по Орловскому шоссе прогремели выстрелы. По предварительным данным, несколько неизвестных совершили нападение на сотрудника полиции, после чего забрали его табельное оружие и попытались застрелить.

В области объявили план-перехват. На ближайшие к месту ЧП улицам поселка даже стянули военную технику. Полицеские совместно с бойцами Росгвардии проверили соседние населенные пункты. Сотрудники автоинспекции устроили досмотр автомобилей на выездах из города. Однако, несмотря на все усилия, подозреваемые успели скрыться.