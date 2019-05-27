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27 мая 201912:53

В Одессе взбунтовалась колония

В Одессе взбунтовалась колония

Заключенные подняли бунт в Южной исправительной колонии в Одессе, более 10 человек пустились в бега, сообщает "Одесса Медиа". Видео из ИК-51 сняли сами заключенные.

 

"Вызвали двух заключенных на беседу к начальнику, их начали там бить. Они начали кричать о помощи. Мы услышали и выбежали на помощь, а они заехали машиной какой-то, бронетехника, я не знаю. Впереди специальный такой угол сделано и чуть не передавили заключенных, начали все разбегаться, головы разбиты у всех", — объяснили причину конфликта осужденные.

По их словам, никакого захвата заложников, о чем сообщали местные СМИ, не было. Осужденные соорудили баррикады и подожгли машину.

 

По предварительной информации, более 10 человек бежали, но были быстро задержаны. Первоначально сообщалось, что погиб один сотрудник колонии на Люстдорфской дороге, но позже стражи порядка уточнили, что обошлось без жертв. Травмы получили два конвоира и заключенный.

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