Тренер сборной России Воробьев: у нас не получилась только одна игра

Главный тренер сборной России по хоккею с шайбой Илья Воробьев подвел итоги выступлению национальной команды на чемпионате мира-2019 в Словакии. Он поблагодарил российских хоккеистов, которые, по словам специалиста, ради результата пожертвовали личной статистикой.

"Ребята приехали с позитивным настроением, у нас не получилась только одна игра. Надо сказать спасибо парням, что приехали на турнир, что никто не перетягивал одеяло на себя", – приводит слова Воробьева "Спорт-экспресс".

Кроме того, он ответил на вопрос, могли ли россияне перенять у финнов тактику на игру. "В принципе, возможно, но тогда нужно переодеть хоккеистов в майки другой сборной. Россия так никогда не играла и, надеюсь, не будет так играть вообще", – заявил наставник россиян.

Напомним, что сборная России завоевала на прошедшем чемпионате мира бронзовые медали.