При обрушении лесов на автодроме в Ленобласти пострадали семеро человек

На гоночной трассе строящегося автодрома "Игора Драйв" в Ленинградской области обрушились строительные леса. Из-под завалов извлекли семь человек. Спасатели продолжают обследовать рухнувшие конструкции, передает "Интерфакс".

Площадь обрушения составляет 350 метров.

Автодром "Игора Драйв", рассчитанный на проведение гонок "Формула-1" находится рядом с горнолыжным курортом "Игора" в Приозерском районе Ленобласти. Строить автодром начали в 2017 году, работы планировали завершить в 2019-м.